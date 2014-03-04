Фондовые рынки Европы выросли в ожидании решения конфликта в Крыму

В частности, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 1,63% - до 6,817 пункта, индекс немецкой биржи DAX вырос на 2,22% - до 9,567 пункта, индекс парижской биржи CAC 40 вырос на 2,32% - до 4,390 пункта.

“Участники рынка ожидают скорейшей деэскалации конфликта между РФ и Украиной, в результате ценные бумаги восстанавливают вчерашние потери в цене”, - комментируют ситуацию на фондовых площадках Европы эксперты издания «Нью-Йорк Таймс».

Российский фондовый рынок во вторник также вырос и частично отыграл потери капитализации 3 марта: индекс РТС вырос на 6,2% - до 1,184 пункта, индекс ММВБ вырос на 5,26% - до 1,356 пункта.

Как сообщал УНИАН, 3 марта на основных фондовых рынках Европы и России наблюдался спад на фоне сообщений о военной агрессии России против Украины.

В этот день паника на Московской бирже, связанная с вводом Россией своих войск в Украину, обрушила капитализацию биржи на 58 млрд долл., что превысило размер всех затрат на Олимпиаду в Сочи. Стоимость ценных бумаг российского газового монополиста "Газпрома", которые входят в листинг Лондонской фондовой биржи, 3 марта по сравнению с концом предыдущей недели упала почти на 11%.

Утром 4 марта Владимир Путин отдал приказ российским войскам, принимавшим участие в военных учениях в западных регионах РФ, возвращаться на места постоянной дислокации.

Читайте такжеРост украинского фондового рынка уже составил 7%