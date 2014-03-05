Индекс S&P 500 обновил рекорд

Американские фондовые индексы во вторник выросли, S&P 500 обновил рекорд на фоне снижения обеспокоенности инвесторов в связи с ситуацией в Украине, свидетельствуют данные бирж, передает Прайм.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,53% - до 1873,91 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,41% - до 16395,88 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,75% и составил 4351,97 пункта.

Участников рынка успокоили заявления президента России Владимира Путина, связанные с ситуацией в Крыму. Путин во вторник заявил, что необходимости введения вооруженных сил России на территорию Украины пока нет, а завершившиеся в России военные учения никак не связаны с событиями в Украине.