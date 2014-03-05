На Московской бирже снова сильное падение

Утренний рост котировок акций на Московской бирже к 11:00 сменился распродажами из-за фиксации прибыли игроками, индекс ММВБ снизился до уровня 1344,56 (- 0,9%), индекс РТС упал до отметки 1173,12 (- 0,9%), сообщает Вести.Экономика.

Подешевели акции ВТБ (- 2,5%), "Газпрома" (- 1,7%), "ЛУКойла" (- 1,1%), "НОВАТЭКа" (- 1,8%), "Норникеля" (- 0,9%), "Сургутнефтегаза" (- 1,7%), "Татнефти" (- 0,6%). Подорожали акции "Мечела" (+ 6,5%), "Полюс Золото" (+ 1,8%), "Ростелекома" (+ 1,9%), Сбербанка (+ 0,2%), РДР "РусАла" (+ 2,1%).

Фондовые индексы в США накануне выросли, Dow Jones Industrial Average поднялся на 227,85 пункта (+ 1,41%) до отметки 16395,88. Standard & Poor's 500 прибавил 28,18 пункта (+ 1,53%) и закрылся на уровне 1873,91. Nasdaq Composite увеличился на 74,67 пункта (+ 1,75%) до отметки 4351,97.

Торги на биржах в Азии в среду проходят в основном в плюсе, однако американские фондовые фьючерсы на четверг снижаются (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Японский Nikkei Stock Average 225 вырос в среду на 1,67%, TOPIX - на 1,16%, южнокорейский KOSPI - на 0,93%, гонконгский Hang Seng - на 0,24%, сингапурский Straits Times Index - на 0,21%, австралийский S&P/ASX200 - на 0,74%.

Между тем, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,2%. Поводом послужило заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай сохраняет прежние ориентиры экономической политики и рассчитывает, что рост ВВП в 2014 г. составит 7,5%. В прошлом году ВВП страны вырос на 7,7%.

Апрельские контракты на нефть Brent подешевели на $0,17 (- 0,16%) до $109,13 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов упала на $1,9 (- 1,71%) до $109,3 за баррель. Нефть WTI на апрель подорожала на $0,11 (+ 0,11%) до $103,44 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $1,59 (- 1,52%) до $103,33 за баррель.

Положение на российском рынке улучшилось из-за ослабления напряженности вокруг Украины, накануне президент Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости ввода войск на Украину. Между тем, инвесторы не спешат заходить в рынок акций с покупками, поскольку неопределенность сохраняется.

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