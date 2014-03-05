Украинский фондовый рынок снижается вместе с мировыми

Украинский фондовый рынок начал торги в среду со снижения – индекс украинских акций UX по состоянию на 10:46 снизился на 0,79% - до 1073,57 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составляет 2,77 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2,3 млн грн.

На российском фондовом рынке, который вместе с украинским рынком синхронно снизился в понедельник на информации об эскалации украинско-российского конфликта и вводе российских войск в Крым, на данное время также наблюдается снижение. Так индекс РТС по состоянию на 12:34 по московскому времени снизился на 1,61%, индекс ММВБ снизился на 1,47%.

Снижаются и европейские фондовые индексы – индекс FTSE 100 снизился на 0,23%, индекс Dax – на 0,22%.

Как отмечают эксперты, на мировые рынки продолжает оказывать негативное влияние эскалации конфликта в Крыму, вызванная агрессивными действиями России, и возможные последствия данного конфликта для мирового сообщества.

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