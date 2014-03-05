Объем торгов украинскими акциями на Варшавской бирже за месяц вырос на 75%

Объем торгов акциями одиннадцати украинских эмитентов на главной площадке Варшавской фондовой биржи в феврале в годовом выражении вырос на 75% - до 93 млн долл. на фоне снижения индекса WIG Ukraine на 13%.

Об этом свидетельствуют данные Варшавской биржи, которым располагает УНИАН.

В сравнении с январем текущего года объемы торгов увеличились на около 85%.

Более половины объема сделок прошлого месяца пришлись на акции крупнейшей украинской компании на польском фондовом рынке, входящего в "голубые фишки", Kernel. Объем торгов бумагами этой компании в феврале против аналогичного прошлогоднего периода увеличился на 17%.

Чаще всего инвесторы также покупали и продавали превратившиеся в спекулятивные бумаги компаний Agroton (на 16,7 млн долл.), Сoal Energy (на 10 млн долл.), а также бумаги Astarta (5,1 млн долл.) и IMC (4,2 млн долл.).

Больше всего в сравнении с февралем прошлого года увеличились объемы торгов акциями Agroton и Сoal Energy - в около 40 и 30 раз, соответственно.

Наименее ликвидными оказались бумаги KDM Shipping, объем торгов по которым составил всего 35 тыс. долл., что на 76% меньше, чем годом ранее.

Кроме этой компании, упали также объемы торгов акциями Milkiland - на 77%, до около 0,5 млн долл.

Объем торгов акциями на всей Варшавской бирже, где котируются бумаги около 450 компаний, в прошлом месяце в годовом выражении вырос на 12% - до около 6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года объем торгов украинскими акциями на главной площадке ВФБ сократился в годовом выражении на 34% - до 50 млн долл., продемонстрировав рост на 7% к декабрю 2013 года.

В 2013 году объем торгов входящими в WIG Ukraine акциями вырос на 9% - до 870 млн долл. на фоне снижения украинского индикатора на 25%.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Остальные входят в созданный в мае 2011 года индекс WIG Ukraine.