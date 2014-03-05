Украина может отказаться от российского кредита, если получит деньги МВФ

Украина может отказаться от выпуска евробондов в рамках привлечения российского кредита в случае, если достигнет успеха в переговорах с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Мы не исключаем возможности сотрудничества с Россией по евробондам, но мы должны понять, на какие ресурсы мы можем рассчитывать со стороны МВФ. Российские деньги - это очень "пекучие" средства - все деньги и проценты должны быть возвращены до 31 декабря 2015 года. Если мы сможем рассчитывать на более привлекательные ресурсы, то мы не будем работать по евробондам", - сказал Шлапак.

Вместе с тем, Шлапак отказался назвать детали переговоров Украины с МВФ, миссия которого работает в Киеве с 4 марта. В частности, отвечая на вопрос УНИАН о том, когда можно ожидать конкретных решений в отношении программы финансирования и получения первых траншей, Шлапак ответил: «Мы договорились с миссией о том, что большие деньги любят тишину. Пока мы вместе с ними не достигнем общих выводов, говорить о чем-то очень рано. Сейчас главное задание миссии – диагноз ситуации и выработка политики относительно того, как преодолеть ситуацию. Очень надеюсь, что на следующей неделе, когда мы закончим хотя бы первую часть общей работы по фискальным разрывам, проблемам, связанным с пенсионным фондом, энергосектором, мы сможем обо всем сказать».

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной большого займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

В январе 2014 года Минфин Украины подготовил дополнительную эмиссию бондов в объеме 2 млрд долл., которые предполагалось разместить тогда же – в конце января. Однако попытка разместить бумаги была осуществлена только в середине февраля, когда евробонды были официально включены в листинг Ирландской фондовой биржи.

В то же время, привлечь средства не удалось из-за эскалации политического противостояния в Украине и массовой гибели людей на Майдане Незалежности. Украина официально отказалась от размещения бумаг, они были исключены из листинга, а Минфин России заморозил программу кредитования украинской экономики до назначения нового Кабинета министров.