Фонд госимущества приостановил проведение приватизационных аукционов на биржах

Об этом говорится в официальном издании ФГИУ от 5 марта т.г. Соответствующий приказ Фонд госимущества принял 25 февраля т.г.

В Фонде госимущества пока никак не озвучивают мотивы, исходя из которых было принято данное решение.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал в этом году выставить на продажу на фондовых биржах госпакеты акций ряда предприятий, в частности энергогенерирующих компаний и облэнерго. Так, уже в марте на биржах планировалось выставить 46% "Черкассыоблэнерго" и 25% акций "Сумыоблэнерго".