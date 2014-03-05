Фонд госимущества приостановил проведение приватизационных аукционов на биржах
16:41, 05 марта 2014Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) приостановил проведение приватизационных аукционов на фондовых биржах.
В ФГИУ пока никак не озвучивают мотивы такого решения / REUTERS
Об этом говорится в официальном издании ФГИУ от 5 марта т.г. Соответствующий приказ Фонд госимущества принял 25 февраля т.г.
В Фонде госимущества пока никак не озвучивают мотивы, исходя из которых было принято данное решение.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал в этом году выставить на продажу на фондовых биржах госпакеты акций ряда предприятий, в частности энергогенерирующих компаний и облэнерго. Так, уже в марте на биржах планировалось выставить 46% "Черкассыоблэнерго" и 25% акций "Сумыоблэнерго".
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