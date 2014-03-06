Moody's может снизить рейтинг России

Неопределенность позиции РФ в отношении Украины может иметь негативные последствия для суверенного кредитного рейтинга России (сейчас Ваа1, прогноз стабильный - прим.ред.). Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, передает ИТАР-ТАСС.

Аналитики отметили, что ухудшение отношения инвесторов к России уже сказалось на финансовых рынках. Так, 3 марта российский рынок упал на 12%, а согласно приведенным Moody`s данным Bloomberg, доходность суверенных бондов (2030) выросла на 11%.

"Негативные настроения могут привести к увеличению оттока капитала из частного сектора, что повлияет на рост ВВП России", - отмечается в сообщении. Кроме того, "угроза потенциальных политических и экономических санкций со стороны Запада может повлиять на кредитоспособность российских заемщиков".

По мнению экспертов агентства, волатильность на финансовых рынках в течение будущих недель, вероятно, останется высокой.

Moody's констатировали, что ситуация в Украине увеличивает риски для экономики России в связи с тем, что деятельность многих российских банков и компаний осуществляется в Украине.

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