Новости из Крыма обвалили российский фондовый рынок

Индикаторы российской фондовой биржи резко снизились после публикации сообщений о планах Крыма по присоединению к России, сообщает lenta.ru.

Индекс ММВБ, который к 13:30 по Москве вырос почти на процент по сравнению с закрытием предыдущего дня, к 14:30 снизился на 2,1 процента до 1322 пунктов. Индекс РТС упал на 2,5 процента до 1152 пунктов.

Днем 6 марта парламент Крыма принял решение, согласно которому на референдуме о статусе полуострова жителям будет предложено ответить на вопрос, должна ли автономная республика остаться в составе Украины или присоединиться к России. Голосование перенесено на 16 марта, тогда как изначально референдум планировался на 25 мая, затем сроки перенесли на 30 марта.

Позднее парламентарии приняли постановление, в котором предложили руководству России начать процедуру вхождения Крыма в состав РФ на правах субъекта.

Торги на российской фондовом рынке отличаются повышенной волатильностью в последние дни на фоне крымского кризиса.

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