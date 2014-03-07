Индекс S&P 500 достиг нового максимума

Разнонаправленным движением основных индексов завершились в четверг торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, передает ИТАР-ТАСС.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) - основной показатель деловой активности в США - поднялся на 61,71 пункта (0,38%), установившись на отметке 16421,89 пункта. Индекс Standard & Poor’s 500 (S&P 500), который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, прибавил 3,22 пункта (0,17%) и составил 1877,03 пункта, достигнув нового максимума. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 5,84 пункта (0,13%) - до 4352,13 пункта.

Как указывают наблюдатели, на рынках продолжается стабилизация после произошедшего в понедельник в связи с событиями на Украине значительного снижения котировок, а также мощного роста во вторник.

"Это один из тех вопросов, который может в любой момент выйти на первое место и стать основным, - указал аналитик из компании Wells Capital Management Джеймс Полсен. - Опасения сохраняются, однако внимание к данной теме постепенно уменьшается. По крайней мере, в настоящее время эти события не повлияют на экономическую ситуацию, если только снова не наступит эскалация".

Оптимизму инвесторов способствовала также публикация министерством труда США положительной статистики. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 26 тыс. - до 323 тыс. Эксперты ожидали, что число заявок сократится на 10 тыс.

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"Нужно отстраниться от последних громких новостей и сосредоточиться на фундаментальных факторах, определяющих экономическую ситуацию, - отметил финансовый аналитик Роб Штейн из инвестиционной компании Astor Investment Management. - Число рабочих мест увеличивается, поступают позитивные данные относительно экономического роста, корпоративная отчетность положительная, инфляция относительно низкая".

Нефть на торгах в Нью-Йорке в четверг подорожала на $0,11 (0,11%). Фьючерсные контракты на ее поставки в апреле заключались по цене $101,56 за баррель. Цена тройской унции золота установилась на отметке $1351,80, повысившись на $11,50 (0,86%).