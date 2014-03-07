ГИУ погасила облигации на 800 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в период с 24 января по 4 марта 2014 года погасило гарантированные государством облигации серий «Z» –«M2» на общую сумму 800 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГИУ, учреждение также выплатило процентный доход за двадцатый купонный период по облигациям серий «N2» - «W2».

Кроме того, ГИУ перечислило средства в государственный бюджет Украины в качестве платы за госгарантию.

Как сообщалось, ГИУ 30 июля 2009 года досрочно завершило размещение облигаций серий «Z» –«M2».

Единая номинальная доходность, по которой были размещены облигации, составила 12,1% годовых.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В 2013 году ГИУ снизило чистую прибыль почти в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 12,65 млн грн. Чистый доход учреждения в прошедшем году снизился на 15,1% - до 208,38 млн грн.

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