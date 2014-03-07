Менеджер «Кернел» выкупил акции компании на $2,1 млн

Компания, контролируемая одним из менеджеров крупнейшего производителя масложировой продукции в Украине агрохолдинга «Кернел», в период с 4 по 6 марта выкупила на Варшавской фондовой бирже акции «Кернела» на сумму 6,3 млн польских злотых (2,06 млн долл. по курсу НБУ).

Согласно сообщению холдинга, всего было куплено 226,7 тыс. акций по средней цене 27,8 польского злотого за штуку.

Как сообщал УНИАН, «Кернел» в первом полугодии 2014 финансового года (ФГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) получил 48,1 млн долл. чистого убытка против 69,1 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период 2013 ФГ. Выручка холдинга за указанный период сократилась на 22,5% - до 1,138 млрд долл. Валовая прибыль «Кернела» в первом полугодии 2014 ФГ снизилась в 1,7 раза – до 124,6 млн долл., а операционная – уменьшилась в 14,1 раза – до 8,4 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов и экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море.

Читайте также«Кернел» завершил первое полугодие 2014 ФГ с убытком 48,1 млн долл.