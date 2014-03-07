JP Morgan снизил рекомендацию по акциям компаний РФ

Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase снизил рекомендацию по российским акциям до уровня "хуже рынка" из-за роста геополитических рисков на фоне кризиса на Украине, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По мнению экспертов банка, в России может произойти сокращение спроса и инвестиций за счет ослабления национальной валюты, ускорения инфляции и снижения доступности заемных средств. Кроме того, в условиях замедления экономического роста повышение процентных ставок является негативным фактором для рынка акций, считают в JP Morgan.

Российские биржевые индексы сегодня, 7 марта, ускорили падение в ходе торгов на Московской бирже. Индекс ММВБ (MICEX) упал к 12.05 мск на 1,02%, до 1324,27 пункта, индекс РТС - на 1,2%, до уровня 1150,80 пункта.

Российский рынок начал торги пятницы с незначительного снижения. В первую минуту торгов индекс ММВБ опустился на 0,04%, РТС - на 0,24%.

Самым сильным на этой неделе было падение индексов в понедельник, 3 марта, после обострения ситуации вокруг Крыма. Российский рынок акций закончил день рекордным снижением. Индекс ММВБ упал на 10,79%, до 1288,81 пункта - минимума с июня 2013 года, а индекс РТС обрушился на 12,01%, до уровня 1115,06 пункта - минимального уровня с сентября 2009 года. Снижение российских биржевых индексов 3 марта происходило рекордно быстрыми темпами с ноября 2008 года. Капитализация индекса ММВБ по торгам торгов 3 марта снизилась на $61,3 млрд.