S&P понизило рейтинги «Укрлендфарминга» и «Мироновского хлебопродукта»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services, вслед за снижением суверенного рейтинга Украины, снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг» до «ССС» с «ССС+», говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, долгосрочный кредитный рейтинг компании по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «B-». Прогноз по всем рейтингам - негативный.

Рейтинг евробондов «Укрлендфарминга» на 425 млн долл. со сроком погашения в 2018 году также снижен до уровня «ССС» с «ССС+».

Ранее S&P по той же причине снизило рейтинг агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт».

Также, Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг крупнейшего производителя курятины в Украине агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» в иностранной валюте до «ССС» с «ССС+», говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, долгосрочный кредитный рейтинг компании по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «B-». Прогноз по всем рейтингам - негативный.

Рейтинг евробондов МХП на 750 млн долл. со сроком погашения в 2020 году также снижен до уровня «ССС» с «ССС+».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля S&P понизило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС» с негативным прогнозом. Одновременно агентство подтвердило рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

