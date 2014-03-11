Укранские акции на Варшавской бирже за неделю потеряли более 15%

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine за последние пять торговых сессий потерял 15,4%, закрывшись минимально выше достигнутого на прошлой неделе нового исторического минимума.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс просел на фоне негативной динамики основных индикаторов польского рынка, которые снизились на на около 3,5%.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, куда также входят украинские эмитенты, просел на 2,4%.

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WIG Ukraine завершил торги на уровне 347,08 пункта, что всего на 3 пункта выше исторического минимума с момента его запуска в мае 2011 года.

На прошлой неделе больше всего подешевели акции KSG Agro и Milkiland (на 19,2% и 22,1%), которые также достигли новых исторических минимумов на уровне около 6 и 8 злотых за бумагу (1 долл. = 3 злотых).

На закрытии в пятницу, 7 марта, акции этих компаний стоили уже на 70% и 80% дешевле, чем в первый день торгов на Варшавской бирже.

В число подешевевших больше всего бумаг вошли две крупнейшие украинские компании на ВФБ - Kernel и Astarta - которые потеряли 17,5 и 17,8% своей стоимости.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Остальные входят в созданный в мае 2011 года индекс WIG Ukraine.