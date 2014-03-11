Производитель торговых роботов Virtu выходит на IPO

Американская компания Virtu Financial, которая занимается разработкой стратегий высокочастотной торговли, выходит на IPO.

В прошлом году выручка создателя торговых роботов составила $665 млн, передают Вести Экономика.

По словам генерального директора Virtu Винсента Виолы, который до этого был председателем совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи, сейчас роботы компании работают с 200 различными активами.

"Компания зарабатывает деньги, покупая и продавая большие объемы ценных бумаг и других финансовых инструментов и получая прибыль на разнице между ценой, которую готовы заплатить покупатели, и ценой, на которую согласны продавцы", - говорится в проспекте компании.

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27% выручки приходится на работу с американскими акциями, 23% поступает с рынков сырья, еще 20% - с валютного рынка.

В качестве основных андеррайтеров выступают Goldman Sachs Group, J.P. Morgan Chase и Sandler O'Neill & Partners.

Virtu планирует выручить на размещении около $100 млн при оценке собственной капитализации в $3 млрд.