Выступление Януковича ускорило падение индексов Московской биржи

К 13:30 по Москве индекс ММВБ снизился на 1,34 процента до 1321 пункта, РТС упал на 1,22 процента до 1144 пунктов. За полчаса до этого РТС падал на 0,8 процента, ММВБ — на 0,1%, пишет Лента.ru.

Курс доллара на Московской бирже к этому же времени упал на десять копеек до 36,36 рубля, евро подешевел на 18 копеек до 50,4 рубля. Официальные курсы, установленные Банком России на 12 марта, составляют 50,5 рубля за евро и 36,4 рубля за доллар.

Во время своего выступления в Ростове-на-Дону Янукович заявил, что он жив, чувствует себя хорошо и планирует вернуться в Киев, как только появится такая возможность. По его словам, назначенные на 25 мая выборы президента Украины нелегитимны.

Российский фондовый рынок пока не восстановился от обвального падения в ходе торгов «черного понедельника» 3 марта. 1 марта Совет Федерации одобрил ввод войск на территорию Украины, и на первых торгах недели инвесторы устроили распродажи акций на фоне опасений относительно последствий военной операции.

Индекс РТС 3 марта рухнул на 12% до 1115 пунктов, ММВБ упал на 11 процентов до 1288 пунктов. В ходе сессии торги акциями нескольких компаний приостанавливали из-за падения больше чем на 20 процентов. Бумаги российских компаний существенно подешевели в том числе на зарубежных биржах.