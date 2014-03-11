На украинском и российском фондовых рынках усилилось снижение

На украинском и российском фондовых рынках к середине сегодняшней торговой сессии усилилось снижение. Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 14:16 снизился на 3,36% - до 1044,34 пункта. Общий объем торгов составил 9 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 7,9 млн грн. Среди лидеров снижения акции «Райффайзен Банка Аваль» (-5,92%), «Донбассэнерго» (-4,32%) и «Азовстали» (-4,08%).

Снижение также наблюдается и на российском фондовом рынке. Российский индекс ММВБ снизился на 2,15%, индекс РТС – на 2,13%.

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Как отметили ряд экспертов, события в Крыму продолжают оказывать основное влияние на работу фондовых рынков как Украины, так и России. Эксперты прогнозировали возможную реакцию рынков на сегодняшнее заявление Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, в то же время видимо основное давление на рынки оказало решение Верховной Рады Крыма, принявшей т.н. «декларацию о независимости».

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