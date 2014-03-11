Индекс Украинской биржи снизился на 2,37%, индекс ПФТС повысился на 3,06%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 11 марта, снизился на 2,37% – до 1055,12 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,8 млн грн, на срочном рынке – 2,3 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-4,21%), «Укрнафты» (-3,15%) и «Донбассэнерго» (-2,88%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 3,06% – до 402,06 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 186,5 млн грн.

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