Российский фондовый рынок в среду стартовал обвалом основных индексов

Торги среды на российском рынке акций стартовали обвалом основных индексов, в особенности индекса РТС, на фоне обострения ситуации в Украине, передает ПРАЙМ.

По данным Московской биржи, на 10.03 мск индекс ММВБ снизился на 1,64% - до 1287,10 пункта. Индекс РТС упал к этому времени на 4,02% - до 1111,87 пункта.

Инвесторы опасаются, что новый шаг Крыма по выходу из состава Украины лишь усугубит недовольство Запада и может способствовать введению серьезных экономических санкций против России.



