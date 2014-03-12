S&P снизило рейтинг агрохолдинга «Мрия»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Украине агрохолдинга «Мрия» до «ССС» с «ССС+», говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, долгосрочный кредитный рейтинг компании по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «B-». Прогноз по всем рейтингам – «негативный».

«Понижение рейтингов компании отражает понижение суверенного рейтинга Украины и оценки риска перевода и конвертации валюты до «ССС» с «ССС+», поскольку основные активы «Мрии» - ее земельный банк, элеваторы и техника – сосредоточены в Украине», - сказано в сообщении агентства.

S&P также снизило рейтинг евробондов «Мрии» на 250 млн долл. с погашением в 2016 году и на 400 млн долл. с погашением в 2018 году до «ССС» с «ССС+».

Ранее агентство по аналогичной причине снизило рейтинги агрохолдингов «Мироновский хлебопродукт», «Креатив» и «Укрлендфарминг».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля S&P понизило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС» с негативным прогнозом. Одновременно агентство подтвердило рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия» основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гута. На сегодняшний день компания обрабатывает более 300 тыс. га в западных областях Украины, специализируясь на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля.

