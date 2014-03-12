Украина выплатила 2,18 млрд грн по облигациям внутреннего госзайма

Министерство финансов Украины осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа на сумму 2,184 млрд грн, сообщается на сайте Минфина.

“Министерство финансов Украины 12 марта 2014 года вовремя и в полном размере осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа. Общая сумма платежа составила 2 183 953 052,00 грн”, - говорится в сообщении министерства.

Читайте такжеУкраина должна заплатить $9 млрд госдолга до конца года

Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Читайте такжеГосдолг Украины в январе вырос до $73,2 млрд

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.