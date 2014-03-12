Падение на украинском и российском фондовых рынках усилилось

Падение на украинском фондовом рынке к середине торговой сессии 12 марта усилилось – по состоянию на 15:00 снижение индекса украинских акций UX составило 3,57% - до 1017,42 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 11,9 млн грн, из этой суммы на фондовый рынок пришлось 8,6 млн грн. Среди лидеров снижения – акции «Укрсоцбанка» (-7,40%), «Донбассэнерго» (-4,96%) и Енакиевского метзавода (-4,68%).

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На российском фондовом рынке также усилилось падение. Как сообщает сайт Московской биржи, индекс ММВБ по состоянию на 17:15 по московскому времени снизился на 1,89%, индекс РТС – на 2,13%. Лидерами снижения продолжают оставаться акции «Сбербанка» (-2,60%), «Газпрома» (-1,03%), «Лукойла»(-2,03%).

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из российских брокеров, на российском фондовом рынке продолжает сохраняться очень негативное настроение в связи с ожидаемыми санкциями и прочими осложнениями, которые предпримет мировое сообщество в ответ на российскую интервенцию в Крыму. «Все понимают, что это может быть надолго, вопрос санкций и прочих осложнений, - он в воздухе», - отметил брокер.