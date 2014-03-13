Украинский фондовый рынок сегодня упал почти на 3%

Украинский фондовый рынок существенно снизился на открытии торгов 13 марта – индекс украинских акций UX снизился на 2,96% - до 999,83 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем сделок составил 6 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 4,88 млн грн. Среди лидеров снижения – акции «Донбассэнерго», «Центрэнерго» и «Укрнафты».

Индекс ПФТС снизился на 1,95%, общий объем торгов составил 3,2 млн грн.

В то же время, на российском фондовом рынке сегодня наблюдается рост. Российский индекс ММВБ вырос на 0,36%, индекс РТС – на 0,44%. Среди лидеров роста – акции «Газпрома», в то время как акции «Сбербанка» и «Лукойла» продолжают снижаться.

На европейских фондовых площадках наблюдается разнонаправленное движение – индекс FTSE 100 снизился на 0,14%, индекс Dax вырос на 0,06%.