В Минфине решили, что за год смогут продать госимущества на 20 млрд гривень

Выполнение плана поступлений от приватизации в объеме 19,4 млрд грн возможно, но для этого придется вносить изменения в законодательство относительно объектов, запрещенных к приватизации.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе круглого стола в Киеве.

«Сложно сейчас говорить о приватизации, поскольку для получения результатов приватизационный процесс должен быть запущен уже сейчас. 19,4 млрд грн можно собрать, я убежден, но для этого наверняка придется вносить изменения в законодательство относительно объектов, запрещенных к приватизации», - сказал Шлапак.

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Прежде всего, подчеркнул министр, необходимо отказаться от практики приватизации прошлых лет, когда покупатель был известен заранее, нужны открытые конкурсы.

«Я очень надеюсь, что после принятия бюджета и после того, как нам удастся договориться с нашими кредиторами, можно будет предлагать какие-то серьезные объекты для продажи», - добавил он.

Министр напомнил, что правительство поручило всем исполнительным органам власти, в том числе и Минфину, оценить имеющиеся оздоровительные учреждения и передать их на реализацию в Фонд госимущества.

«Продажа будет проводиться по процедурам фонда. Все суммы очень ориентировочные, поскольку оценки никто не проводил. Например, у министерства есть два дома отдыха. Мы их сейчас опишем и все документы передадим в фонд, специалисты которого оценят, что это может стоить и каким образом это можно продать», - пояснил Шлапак.

Министр отметил, что прежде всего продажа таких объектов избавит госбюджет от расходов на их содержание, а также такая реализация позволит привлечь средства в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» устанавливает доходы госбюджета на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн, доходы от приватизации запланированы на уровне 19,4 млрд грн.

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, показатели госбюджета не являются реалистичными и правительство в ближайшее время намерено провести секвестр госбюджета, сократив его дефицит в два раза.