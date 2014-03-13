Российский фондовый рынок достиг новых минимумов

Российский фондовый рынок после утреннего роста снова перешел к глубокому падению на фоне заявлений ряда стран о санкциях в связи с действиями России в Крыму.

Как сообщает сайт Московской биржи, российский индекс ММВБ по состоянию на 16:20 по московскому времени снизился на 1,45% - до 1255,77 пункта, индекс РТС – на 1,37%, до 1085,05 пункта, таким образом достигнув новых минимумов. При этом снижение наблюдается по всем активно торгуемым акциям: акции «Сбербанка» снизились на 3,44%, «Лукойла» - на 2,36%, «Газпрома» - на 0,01%. Таким образом, весь позитив от утреннего роста рынком утерян.

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Как сообщил Reuters со ссылкой на трейдеров, рынок ждёт санкций со стороны Евросоюза и США по отношению к России и закладывает в цены худшие сценарии.

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