Индекс Украинской биржи снизился на 2,77%, индекс ПФТС повысился на 2,52%
19:42, 13 марта 2014Фондовый рынок
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Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,7 млн грн, на ПФТС - 99,8 млн грн
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,52% / investgazeta.net
Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 13 марта, снизился на 2,77% – до 1001,79 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 26 млн грн, на срочном рынке – 7,7 млн грн.
Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрнафты» (-4,48%) и «Азовстали» (-4,01%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,52% – до 389,30 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 99,8 млн грн.
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