Российский фондовый рынок начал торги пятницы резким обвалом
09:17, 14 марта 2014Фондовый рынок
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Российские индексы продолжили падение вслед за рынками Азии и США.
Обвал российского фондового рынка не прекращается / REUTERS
Российский фондовый рынок открылся в пятницу, 14 марта, резким падением. Так, индекс РТС упал на 2,55%, до 1050 пункта. ММВБ снизился на 2,17%, до 1221,38 пункта (данные на 10.11 мск), пишут "Ведомости".
Российские индексы продолжили падение вслед за рынками Азии и США. В пятницу индексы крупнейших бирж Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали негативную динамику на фоне опасений участников рынка по поводу экономики Китая.
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