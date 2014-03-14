Глава совета директоров "Газпрома" продал все свои акции

Глава совета директоров ОАО "Газпром" Виктор Зубков продал все принадлежащие ему акции компании, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

По состоянию на 11 февраля, когда была осуществлена продажа, стоимость одной акции "Газпрома" составляла 147,6 руб (1 RUB - 0.25992 UAH). Соответственно, пакет в 0,00098739% акций, который принадлежал Зубкову, стоил около 34,5 млн руб.

Уставный капитал "Газпрома" составляет 118 млрд 367 млн 564 тыс. 500 рублей и разделен на 23 млрд 673 млн 512 тыс. 900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая.

Виктор Зубков приобрел пакет 0,000987% акций "Газпрома" 24 июля 2013 года. Уставный капитал "Газпрома" составляет 118 367 564 500 рублей и разделен на 23 673 512 900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Таким образом, Зубков купил порядка 233,7 тыс обыкновенных акций компании. До совершения сделки он не владел ценными бумагами "Газпрома".

Исходя из котировок бумаг компании, Зубков мог потратить на приобретение пакета порядка 30 млн рублей.

Виктор Зубков 28 июня 2013 года был вновь избран председателем совета директоров "Газпрома", состоящего из 11 человек.