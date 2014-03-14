Инвесторы сокращают свои позиции на фондовом рынке накануне референдума в Крыму

В преддверии намеченного на 16 марта референдума в Крыму инвесторы сокращают свои позиции на фондовом рынке, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

«Инвесторы, опасаясь усугубления ситуации в Крыму, в преддверии референдума решили частично расформировать собственные портфели», - говорится в отчете. Именно это, как отмечает эксперт, послужило основной причиной снижения как украинского, так и других фондовых рынков на торгах в четверг, 13 марта.

«Очередное скопление российских войск вблизи границ с Украиной вызывает сильное опасение у мировых игроков, чья нервозность сейчас самым прямым образом в большей степени влияет на динамику основных европейских и американских индексов», - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что «большая часть игроков принялась разгружать сформированные ранее позиции ещё вчера, но как показывает утренняя динамика на российских площадках сегодня, это был не предел вчерашних продаж».

Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX в четверг завершил торги снижением, достигнув уровня в -2,77%. Снижение также продолжилось при открытии торгов в пятницу - индекс UX по состоянию на 11:00 снизился на 2,86% - до 973,10 пунктов. Еще более заметное снижение наблюдается на фондовой бирже ПФТС – индекс ПФТС снизился на 5,81% - до 366,67 пунктов.

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