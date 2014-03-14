Российский фондовый рынок обвалился до 5-летнего минимума
17:18, 14 марта 2014Фондовый рынок
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Падение российских индексов происходит на фоне ситуации в Крыму и опасений введения санкций Западом против России.
Обвал фондового рынка России не прекращается / REUTERS
Российский рынок акций по итогам торгов пятницы, 14 марта, обвалился до очередного минимума на фоне ситуации в Крыму и опасений введения санкций против России со стороны Запада.
На 18.40 мск индекс ММВБ снизился на 0,63%, до 1240,69 пункта, выйдя на минимум с осени 2009 года. Индекс РТС подешевел на 1,17%, до 1065,25 пункта, обновив минимум лета 2009 года, передает «Газета.Ru».
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