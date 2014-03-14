Российский фондовый рынок обвалился до 5-летнего минимума

Российский рынок акций по итогам торгов пятницы, 14 марта, обвалился до очередного минимума на фоне ситуации в Крыму и опасений введения санкций против России со стороны Запада.

На 18.40 мск индекс ММВБ снизился на 0,63%, до 1240,69 пункта, выйдя на минимум с осени 2009 года. Индекс РТС подешевел на 1,17%, до 1065,25 пункта, обновив минимум лета 2009 года, передает «Газета.Ru».