Украинская биржа повысила гарантийное обеспечение фьючерсных контрактов
18:50, 14 марта 2014Фондовый рынок
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Увеличение базового размера гарантийного обеспечения связано с повышенной волатильностью на финансовых рынках.
Гарантийное обеспечение выросло до 30%
Украинская биржа в ходе вечернего клиринга 14 марта повысила базовый размер гарантийного обеспечения фьючерсных контрактов на Индекс украинских акций (Индекс UX) с 20% до 30%, сообщает сайт биржи.
Как отметили на бирже, увеличение базового размера гарантийного обеспечения связано с повышенной волатильностью на финансовых рынках. На Украинской бирже также отказались уточнить, сколько времени будет действовать новый размер базового гарантийного обеспечения.
Справка УНИАН. Гарантийное обеспечение по каждому контракту устанавливается биржей в фиксированном размере на фьючерсный контракт.
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