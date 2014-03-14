Украинская биржа повысила гарантийное обеспечение фьючерсных контрактов

Украинская биржа в ходе вечернего клиринга 14 марта повысила базовый размер гарантийного обеспечения фьючерсных контрактов на Индекс украинских акций (Индекс UX) с 20% до 30%, сообщает сайт биржи.

Как отметили на бирже, увеличение базового размера гарантийного обеспечения связано с повышенной волатильностью на финансовых рынках. На Украинской бирже также отказались уточнить, сколько времени будет действовать новый размер базового гарантийного обеспечения.

Справка УНИАН. Гарантийное обеспечение по каждому контракту устанавливается биржей в фиксированном размере на фьючерсный контракт.