Россия в опасении санкций могла продать рекордный объем гособлигаций США

На этом фоне ряд аналитиков высказали мнение, что главным "продавцом" американского госдолга стал российский ЦБ в преддверии возможных санкций в отношении РФ.

"Россия - самый вероятный "подозреваемый". Если она это сделала, то должна была перевести средства в другой банк за пределами США", - сказал главный глобальный валютный стратег Brothers Harriman в телефонном интервью агентству Bloomberg, сообщает Прайм.

Банк России не стал комментировать свои действия по инвестициям. "Данные о деятельности Банка России по управлению валютными активами публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе российского Центрального банка", - сообщила агентству "Прайм" руководитель пресс-службы ЦБ РФ Анна Граник.

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Как следует из сведений, опубликованных на сайте Минфина США, на долю России приходилось гособлигаций на 138,6 миллиарда долларов по состоянию на конец 2013 года из общего объема в 5,79 триллиона долларов. Таким образом, Россия занимает 11-е место среди держателей американского долга.

"В конечном итоге, для динамики US Treasuries новости о продаже бумаг негативны: они напоминают, что есть потенциальный продавец бумаг, готовый избавиться от них по нерыночным причинам", - считает стратег СRT Capital Group Ян Линден.