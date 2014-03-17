Украинская биржа приостановила торги акциями банка «Форум» до конца сегодняшней торговой сессии, сообщили УНИАН на бирже.

Как отметили на бирже, приостановка торгов была осуществлена в связи с возникновением ситуации ценовой нестабильности.

На открытии сегодняшних торгов на Украинской бирже цена акций «Форума» обвалилась на 33,3% - до 0,4 грн за одну акцию.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временные администрации в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения Нацбанка Украины.

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Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.