ЕБРР впервые размещает облигации в грузинских лари

Европейский банк реконструкции и развития начинает выпуск ценных бумаг, номинированных в грузинской национальной валюте - лари. Об этом сообщил журналистам в Тбилиси президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе, передает ИТАР-ТАСС.

ЕБРР размещает двухлетние облигации в объеме 50 млн лари ($28,82 млн), их процентная ставка привязана к трехмесячной ставке депозитных сертификатов Национального банка Грузии. Облигации будут распределены между двумя ведущими грузинскими финансовыми институтами - брокерской компанией "Би-Джи Капитал" и одним из крупнейших банков страны "ТБС Банк", которые будут действовать как ведущие менеджеры и гаранты транзакций.

Глава Нацбанка Грузии отметил, что "решение ЕБРР по выпуску облигаций является однозначным подтверждением и признанием того факта, что в последние годы грузинский банковский сектор развивается в правильном направлении и последовательно". "Уверен, что первые номинированные в лари ценные бумаги откроют путь подобным инициативам со стороны других финансовых институтов, что будет содействовать дальнейшему развитию рынков грузинского капитала", - заявил Кадагидзе.

В свою очередь, региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Бальванера назвал данное решение "крайне важным шагом для рынка капитала Грузии". "Выпуск этих ценных бумаг открывает дорогу дальнейшему привлечению зарубежного капитала в Грузии", - отметил Бальванера.

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Как ранее сообщалось, 3 февраля ЕБРР впервые в своей истории выпустил облигации, номинированные в национальной валюте Армении - драмах. Тогда были размещены облигации со сроком обращения 1 год на сумму в 2 млрд драм (5 млн долларов).