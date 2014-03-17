Российский фондовый рынок закончил день ростом

Российский фондовый рынок закончил торги 17 марта уверенным ростом, после снижения, которое он демонстрировал всю прошлую неделю. Как сообщает сайт Московской биржи, индекс ММВБ по состоянию на 18:50 по московскому времени повысился на 3,74%, индекс РТС – на 4,91%.

Акции «Сбербанка» повысились на 7,28%, «Газпрома» - на 1,57%, «Лукойла» - на 0,80%.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя одного из российских банков, данный рост является чисто спекулятивным движением, связанным с тем, что объявленные санкции после референдума в Крыму не показались рынку очень серьезными. "Война не началась, санкции не особо жесткие - можно покупать. Но это - быстрые деньги, которые так же быстро и выйдут", - отметил собеседник агентства.