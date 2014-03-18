Крупнейшая нефтяная компания мира продала облигации на $5,5 млрд

Exxon Mobil Corp. продал бумаги на сумму $5,5 млрд в ходе самого масштабного размещения бондов, после того как крупнейшая по рыночной стоимости нефтяная компания мира вновь вышла на облигационный рынок США после перерыва, длившегося более 20 лет.

Exxon, которой международные рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s присвоили высший рейтинг AAA, выпустила облигации как с плавающей, так и с фиксированной ставкой, пишут "Вести.ru".

Поступившие средства компания может использовать для финансирования капитальных расходов, совершения поглощений и рефинансирования коммерческих займов.

Согласно данным Bloomberg, новые ценные бумаги увеличат долг Exxon, который сейчас составляет $22,7 млрд (39%) денежного потока за 12 месяцев.

По данным Bloomberg, основанных на базе продаж, номинированных в долларах, Exxon выпускал бонды последний раз в 1993 г.

Ранее глава концерна Рекс Тиллерсон на ежегодной встрече с экспертами в Нью-Йорке заявил, что Exxon Mobil Corp. продолжит осуществление проекта на российском арктическом шельфе.