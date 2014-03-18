На украинском фондовом рынке наблюдается значительный рост

На украинском фондовом рынке на торгах утром во вторник, 18 марта, наблюдается значительный рост на фоне заявлений еврочиновников о возможном приеме Украины в Европейский Союз.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 1,95 % - до 1013,62 пунктов. Общий объем торгов составил 3,75 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3,2 млн грн. Среди лидеров роста – акции «Мотор Сич» (+3,52%), «Укрнафты» (+3,46%), Алчевского меткомбината (+3,06%).

В то же время, на российском фондовом рынке наблюдается разнонаправленное движение. Российский индекс ММВБ повысился на 0,18%, индекс РТС снизился на 0,59%.

На европейских фондовых торговых площадках наблюдается снижение - индекс FTSE 100 снизился на 0,17%, индекс Dax - на 0,51%.

Ранее еврокомиссар Штефан Фюле в интервью одной из немецких газет заявил, что в связи с ситуацией в Украине Евросоюз может рассмотреть вопрос о расширении.