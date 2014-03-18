На украинском фондовом рынке наблюдается значительный рост
На европейских фондовых торговых площадках наблюдается снижение
На украинском фондовом рынке на торгах утром во вторник, 18 марта, наблюдается значительный рост на фоне заявлений еврочиновников о возможном приеме Украины в Европейский Союз.
Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 1,95 % - до 1013,62 пунктов. Общий объем торгов составил 3,75 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3,2 млн грн. Среди лидеров роста – акции «Мотор Сич» (+3,52%), «Укрнафты» (+3,46%), Алчевского меткомбината (+3,06%).
В то же время, на российском фондовом рынке наблюдается разнонаправленное движение. Российский индекс ММВБ повысился на 0,18%, индекс РТС снизился на 0,59%.
На европейских фондовых торговых площадках наблюдается снижение - индекс FTSE 100 снизился на 0,17%, индекс Dax - на 0,51%.
Ранее еврокомиссар Штефан Фюле в интервью одной из немецких газет заявил, что в связи с ситуацией в Украине Евросоюз может рассмотреть вопрос о расширении.