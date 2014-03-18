Минфин сегодня не смог продать облигации внутреннего госзайма

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 марта не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, инвесторы подали две заявки на приобретение облигаций в национальной валюте сроком обращения 91 день и 9 месяцев по 5 млн грн каждая по ставке 21% и 22%, соответственно, но Минфин оставил их без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте провел четыре ОВГЗ-аукциона и привлек в госбюджет 2,785 млрд грн. Министерство планирует в марте провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 25 марта.

По оперативным данным Госказначейства на 17 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,137 млрд грн, на обслуживание госдолга - 6,202 млрд грн.

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По состоянию на 18 марта, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 274,708 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 169,692 млрд грн, в собственности банков - 79,876 млрд грн, нерезидентов - 13,947 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.