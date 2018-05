Китайская Alibaba готовится к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

Крупная китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции, Alibaba Group Holding Ltd склоняется к Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) для проведения одного из крупнейших первичных размещений акций (IPO) в мире, которое составит около 15 млрд долл., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, окончательная сделка ещё не была подписана, но китайская компания дала ясно понять, что предпочитает NYSE для размещения акций.

Согласно сообщению, IPO интернет-гиганта станет крупнейшим за всю историю размещением акций китайских компаний в США.

Некоторые источники издания утверждают, что Alibaba сможет собрать даже больше 16,1 млрд долл., полученных Facebook в мае 2012 года.

Как сообщал УНИАН, китайская онлайн-компания Alibaba Group Holding Ltd решила организовать первичное размещение акций в Нью-Йорке после того, как ее переговоры с регуляторами в Гонконге окончились неудачей. Выбор нью-йоркской площадки должен облегчить основателю компании Джеку Мэ и его команде менеджеров сохранение контроля над фирмой через создание двойной структуры акционерного капитала - обычной для таких интернет-компаний, как Google Inc или Facebook Inc.

Справка УНИАН. Alibaba Group Holding Ltd – крупная китайская частная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, основной владелец публичной компании Alibaba.com. Компании также принадлежат сайты Taobao и Tmall.

Alibaba Group обладает собственной электронной платёжной системой – Alipay.

Штаб-квартира расположена в Ханчжоу (Китай). Основными видами деятельности Alibaba являются торговые операции между компаниями (торговля по схеме B2B), розничная онлайн-торговля.