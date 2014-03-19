Убыток Украинской биржи за год составил 1,59 млн гривень
Нераспределенная прибыль Украинской биржи по итогам прошлого года составила 328 тыс. грн.
Чистый убыток Украинской биржи по итогам 2013 года составил 1,59 млн грн, говорится в биржевом сообщении о проведении 25 апреля общего собрания акционеров биржи.
Нераспределенная прибыль Украинской биржи по итогам прошлого года составила 328 тыс. грн. Суммарная стоимость активов биржи в 2013 г. составила 36,2 млн грн, основные средства биржи - 3,55 млн грн, суммарная дебиторская задолженность – 1,04 млн грн, собственный капитал – 25,4 млн грн, текущие обязательства - 10,4 млн грн, долгосрочные обязательства - 394 тыс. грн.
Справка УНИАН. Украинская биржа по итогам 2012 года получила чистую прибыль в размере 160 тыс. грн, нераспределенную прибыль в размере 1,9 млн грн. Текущие обязательства биржи составили в 2012 году 1,2 млн грн, долгосрочные – 31 тыс. грн.
На сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже.