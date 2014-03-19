Убыток Украинской биржи за год составил 1,59 млн гривень

Чистый убыток Украинской биржи по итогам 2013 года составил 1,59 млн грн, говорится в биржевом сообщении о проведении 25 апреля общего собрания акционеров биржи.

Нераспределенная прибыль Украинской биржи по итогам прошлого года составила 328 тыс. грн. Суммарная стоимость активов биржи в 2013 г. составила 36,2 млн грн, основные средства биржи - 3,55 млн грн, суммарная дебиторская задолженность – 1,04 млн грн, собственный капитал – 25,4 млн грн, текущие обязательства - 10,4 млн грн, долгосрочные обязательства - 394 тыс. грн.

Справка УНИАН. Украинская биржа по итогам 2012 года получила чистую прибыль в размере 160 тыс. грн, нераспределенную прибыль в размере 1,9 млн грн. Текущие обязательства биржи составили в 2012 году 1,2 млн грн, долгосрочные – 31 тыс. грн.

На сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже.