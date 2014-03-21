Рынок акций России обвалился на фоне роста политической напряженности
08:29, 21 марта 2014Фондовый рынок
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Аналитики считали, что падение акций России не будет столь значительным.
Российский фондовый рынок снова обвалился на фоне эскалации напряженности вокруг Украины
Российский фондовый рынок открылся обвалом индексов. Так, индекс РТС к 10.01 мск упал на 3,07% - до 1115,52 пункта, индекс ММВБ снизился на 2,46% - до 1288,08 пункта, передает ПРАЙМ.
Между тем, аналитики прогнозировали, что российский рынок акций на открытии торгов в пятницу, 21 марта, мало изменится на фоне роста политической напряженности.
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