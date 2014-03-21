Рынок акций России обвалился на фоне роста политической напряженности

Российский фондовый рынок открылся обвалом индексов. Так, индекс РТС к 10.01 мск упал на 3,07% - до 1115,52 пункта, индекс ММВБ снизился на 2,46% - до 1288,08 пункта, передает ПРАЙМ.

Между тем, аналитики прогнозировали, что российский рынок акций на открытии торгов в пятницу, 21 марта, мало изменится на фоне роста политической напряженности.