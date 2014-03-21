Отток капитала с фондового рынка России возобновился

Отток капитала из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, составил с 13 по 19 марта $34 млн против притока в размере $133 млн неделей ранее, отмечает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), передает Вести.Экономика.

Традиционные фонды потеряли $162 млн, а продолжающийся приток средств в российские ETF (exchange traded funds - фонды, паи которых обращаются на бирже) не смог компенсировать отток капитала из традиционных фондов.

Тем не менее российские ETF привлекли $129 млн, в основном благодаря притоку капитала в Market Vectors Russia ETF, крупнейший российский ETF.

Фонды развивающихся рынков в совокупности потеряли более $4 млрд. Таким образом, отток денег из фондов развивающихся рынков продолжается шестую неделю подряд.

Читайте такжеОтток капитала из России за квартал может составить более $50 млрд

"Отток из фондов развивающихся рынков усиливается в целом. Эта ситуация грозит повторением распродаж на развивающихся рынках, которые мы наблюдали в конце января - начале февраля, когда индекс MSCI EM достиг рекордного минимума.

Мы по-прежнему считаем опасный навес спекулятивных ставок с плечом на рост российского рынка значительным страновым риском. Этот риск материализуется, если рынок еще больше просядет под давлением новых санкций в отношении России и ухудшения макроэкономического положения. Таким образом, мы считаем, что соотношение риска и вознаграждения за него на рынке сейчас отрицательное", - отмечает ИК "Уралсиб Кэпитал".



