Минфин выпустит “военные” облигации для помощи армии

Министерство финансов Украины работает над выпуском “военных” облигаций с целью привлечения средств на повышение боеспособности украинской армии, сообщил министр финансов Александр Шлапак в интервью "Общественному радио".

“Мы готовим сейчас выпуск «военных» облигаций. Мы очень хотим, чтобы наше активное население подключилось к сбору средств на повышение боеспособности наших войск”, - сказал Шлапак.

Читайте такжеМиллионы на чартеры для чиновников отдадут армии

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 17 марта приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год, согласно которым предусмотрено выделение 6,882 млрд грн для дополнительного финансирования потребностей Министерства обороны Украины, Внутренних войск МВД и Госпогранслужбы.