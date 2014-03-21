Украина выплатила $75,3 млн купонного дохода по евробондам

Министерство финансов Украины осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 75,313 млн долл. США по облигациям внешнего государственного займа 2010 года, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, купонный доход выплачен по 5-летним облигациям внешнего госзайма Украины, выпущенным в сентябре 2010 года на сумму 0,5 млрд долл., и по 10-летним облигациям внешнего госзайма на сумму 1,5 млрд долл., выпущенным тогда же. Заимствования осуществлялись по ставке 6,875% и 7,75% годовых соответственно.

Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.