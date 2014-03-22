Moody's изменило рейтинг гособлигаций Кипра на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Республики Кипр с "негативного" на "позитивный", оставив его на уровне "Саа3", сообщает ИТАР-ТАСС.

В распространенном 22 марта сообщении агентства это решение объясняется принятыми кипрскими властями важными шагами по сокращению бюджетного дефицита и проведению мер по финансовой консолидации в рамках стабилизационной программы, согласованной в марте прошлого года с международными кредиторами.

Она предусматривает выделение острову финансовой помощи в размере 10 млрд евро в обмен на жесткие меры по реструктуризации банковского сектора, включая закрытие второго по величине Кипрского народного банка и рекапитализацию крупнейшего на острове Банка Кипра за счет "стрижки" незастрахованных депозитов.

Дефицит бюджета в 2013 году составил 5,4% по сравнению с 6,4% в предыдущем году, отметило агентство. Выполнение правительством взятых на себя обязательств перед международными кредиторами в лице ЕС и МВФ дает основания для усиления уверенности в продолжении поддержки Кипра, подчеркнуло Moody's.

Вместе с тем, агентство предупредило, что оставленный без изменения рейтинг "Саа3" означает, что все еще сохраняется "повышенный риск дефолта Кипра по своим обязательствам или задержки с выплатой долгов в среднесрочной перспективе, учитывая высокий уровень взаимозависимости экономических, банковских и бюджетных рисков, с которыми страна продолжает сталкиваться". По мнению экспертов Moody's, в связи с этим сохраняется угроза продолжения рецессии на Кипре.