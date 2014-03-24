Биржа Южной Кореи запустила платформу по торговле золотом

Биржа Республики Корея (РК) запустила платформу по торговле золотом, что позволит лучше отслеживать рынок, где преобладают нелегальные сделки, передает ИТАР-ТАСС.

Финансовые власти страны еще в прошлом году разработали план по официальной торговле золотом в рамках стремлений правительства сделать прозрачной эту сферу теневой экономики и увеличить собираемость налогов.

"В качестве эквивалента ликвидности будет использоваться 1 грамм золота чистотой 99,99%. Для совершения торговых сделок будут изготавливаться слитки весом в 1 кг", - сообщили на бирже.

Торги будут проходить с 10 часов утра и до 15 часов дня, причем в течение года - по март 2015 года - комиссионная плата взиматься не будет.

Наряду с фьючерсными фирмами, дилерами золота, импортерами и оптовиками в качестве участников золотой биржи могут быть зарегистрированы имеющие разрешения властей местные аффинажные компании, которым будет разрешено заниматься покупкой или продажей золота.

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Розничным инвесторам также разрешено участвовать в работе золотой биржи при условии, что они займутся торговлей золотом через финансовые фирмы. От инвесторов будет требоваться уплата 10% налога на добавленную стоимость в случаях, когда они физически будут забирают купленное на бирже золото.

Эксперты полагают, что у частных лиц в Южной Корее может храниться около 720 тонн золота - в семь раз больше объема, хранящегося в центральном Корейском банке (104 тыс. тонн).

Ежегодный объем торговли золотом Южной Кореи составляет примерно 100 тонн или около 70% от нелегальной торговли золотом, которая минует налогообложение.

