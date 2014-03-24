Прибыль биржи «Перспектива» за год составила 20 тыс. грн

Об этом говорится в биржевом сообщении о проведении 25 апреля общего собрания акционеров биржи.

Нераспределенная прибыль «Перспективы» по итогам прошлого года составила 39 тыс. грн. Стоимость активов биржи в 2013 г. составила 50,1 млн грн, основные средства биржи - 183 тыс. грн, суммарная дебиторская задолженность – 264 тыс. грн, собственный капитал – 50 млн грн, текущие обязательства - 48 тыс. грн.

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Справка УНИАН. Биржа по итогам 2012 года получила чистую прибыль в размере 28 тыс. грн, нераспределенную прибыль в размере 30 тыс. грн. Текущие обязательства биржи составили в 2012 году 156 тыс. грн.

Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010 г.), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009 г.), зарегистрировала спецификации (2011 г.) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012 г.).