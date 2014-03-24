Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 крупнейших банков России

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз со "стабильного" на "негативный" по рейтингам 15 российских банков, включая Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, Газпромбанк и Внешэкономбанк. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает ИТАР-ТАСС.

Fitch также ухудшил прогнозы по рейтингам Национального клирингового центра, Росагролизинга и некоторых дочерних структур госбанков.

Пересмотр прогноза рейтинга по крупнейшим финансовым институтам России отражает возросшую вероятность уменьшения возможностей властей обеспечить поддержку указанным банкам.

"Рейтинговое действие следует за ухудшением 21 марта прогноза по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента РФ "ВВВ" со "стабильного" до "негативного", - отмечается в сообщении агентства.

21 марта Fitch снизило прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "негативный", ссылаясь на потенциальное воздействие санкций Запада на экономику и бизнес-среду в России.

По мнению аналитиков Fitch, прямой эффект от объявленных санкций невелик, но в дальнейшем инвесторы могут ожидать новых мер, например, ограничения доступа российских компаний к внешним рынкам капитала. "Премии за риск уже выросли, а предоставление синдицированных кредитов ряду крупных корпораций приостановлено", - говорится в сообщении агентства.



