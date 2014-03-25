Яценюк хочет выпустить облигации для возмещения НДС

Объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателям Украины составляет 16,7 млрд грн, еще 14 млрд грн являются объектом судебных разбирательств. Об этом в ходе заседания правительства заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«У нас 16,7 млрд грн невозмещенного НДС и еще 14 млрд грн находятся в судах», - сказал Шлапак, добавив, что по ряду судебных случаев возмещение является «сомнительным».

В свою очередь, премьер-министр Арсений Яценюк в рамках обсуждения вопроса НДС еще раз отметил, что объем задолженности по НДС большой, но погасить ее можно исключительно посредством выпуска ОВГЗ.

«Нам надо пополнить оборотные средства предприятий, которым не возмещают НДС. Другого пути, кроме эмиссии ОВГЗ, по которым можно получить 100% средств НБУ, нет, - сказал Яценюк. - Никакие казначейские векселя, никакие другие витиеватости недопустимы. Все в равных условиях, государственные ОВГЗ, прозрачные условия эмиссии».

Как сообщал УНИАН, о возможности выпуска НДС-облигаций ранее заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. При этом он не назвал возможного объема выпуска облигаций, подчеркнув, что свое видение решения этого вопроса он представит в течение ближайших недель, как только будет назначен глава налоговой службы.

Предыдущее правительство предложило погасить долг по возмещению НДС через эмиссию казначейских финвекселей. Предельный объем суммы должен был составить 12 млрд грн.